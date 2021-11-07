Москва, , 10:54 — REGNUM Волны эпидемии коронавируса будут периодически повторятся, становясь с каждым разом всё сильнее. Об этом в эфире «Радио России» заявил заведующий лабораторией Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, сын знаменитого советского вирусолога Михаила Чумакова, Пётр Чумаков.

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«Эти волны будут продолжаться. Мы уже видим, что с определённой периодичностью они возникают. И что более всего настораживает, то, что каждая следующая волна в какой-то мере хуже, чем предыдущая. И что будет дальше? Если наше население будет так вот упорствовать и не вакцинироваться, я думаю, еще несколько волн будет», — сказал Чумаков.

Напомним, что в России осенью 2021 года началась очередная волна пандемии коронавируса, которая по силе превзошла предыдущие. Сейчас в день выявляют по 35−40 тысяч зараженных коронавирусом. В сутки от последствий COVID-19 умирает более тысячи человек.

При этом в странах, где вакцинировано практически все взрослое население всё равно начинаются новые волны пандемии коронавируса, хотя и с меньшей смертностью.