Берлин, 10 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Германии за последние сутки зарегистрировано 39 676 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные на 10 ноября приводит Институт Роберта Коха, который регулярно мониторит ситуацию с пандемией коронавируса в ФРГ. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что это стало новым максимум с начала пандемии COVID-19. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 5 ноября. Тогда в стране было выявлено 37 120 новых носителей SARS-CoV-2.

За прошедшие сутки в стране от последствий заболевания скончались 236 человек. Неделю назад этот показатель составлял 194 смертельных случаев. Общее число летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 96 963.

Всего за время эпидемии коронавирус подтвердился у 4 844 054 жителей ФРГ.

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Также сообщается, что семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ в настоящее время составляет 232,1. Таким образом, он достигает максимума третий день подряд. 8 ноября он был равен 201,1, 9 ноября — 213,7. Неделю назад значение держалось на уровне 146,6.