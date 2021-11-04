Берлин, , 11:39 — REGNUM В Германии за сутки зафиксирован максимум суточных заражений коронавирусом. Это следует из данных берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха, опубликованных 4 ноября.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Количество заражений коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 33 949 случаев, скончались 165 пациентов с COVID-19.

Предыдущий антирекорд отмечался 22 апреля 2021 года. Тогда за сутки зафиксировали 29 518 новых случаев заражения.

Всего с начала пандемии в Германии коронавирусом заразились 4 672 368 жителей страны, число летальных исходов — 96 192. Индекс распространения инфекции за неделю в Германии составил на 4 ноября 154,5. На предыдущей неделе он находился на уровне 130,2.

По сообщению ТАСС, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил 3 ноября, что «Германия столкнулась с четвертой волной пандемии», которая является, прежде всего, «пандемией непривитых». В росте заражений коронавирусом он винит недостаточные темпы бустерной вакцинации. По его словам, лишь два миллиона жителей Германии привились от COVID-19, при численности населения в ФРГ около 16,2 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти ФРГ сами не верят в эффективность вакцин от коронавируса — Die Welt