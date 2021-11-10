Москва, 10 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Российские власти обсуждают техническую возможность введения системы QR-кодов в самолётах и поездах. Об этом в беседе с РБК заявили два федеральных чиновника и несколько источников в транспортной отрасли.

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По данным собеседников издания, такие дискуссии ведутся в профильных ведомствах и транспортных компаниях.

«Собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение», — уточнил источник в транспортной отрасли, знакомый с ходом обсуждения. Возможность проверки наличия у пассажиров авиа‑ и железнодорожного транспорта QR-кода о вакцинации против коронавируса, перенесённом заболевании или медицинском отводе может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации, утверждают собеседники.

Источник в РЖД также подтвердил, что в правительстве идет дискуссия о введении QR-кодов на транспорте, но решение об этом еще не принято.

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Напомним, с 23 ноября требование о предъявлении QR-кодов для междугородних поездок вводится в Камчатском крае. В Татарии вводят аналогичное требование для использования общественного транспорта. В Волгоградской области с 8 ноября проездные на общественный транспорт смогут приобрести только вакцинированные граждане.