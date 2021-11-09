Москва, 9 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Действия флота Соединённых Штатов в Чёрном море могут быть направлены, в том числе, на военное освоение территории Украины. Об этом 9 ноября заявили в Министерстве обороны РФ.

Official U.S. Navy Page Эсминец «Mustin» ВМС США

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В ведомстве пояснили, что речь идёт о внеплановых действиях американских военных, которые создают многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы.

«Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

При этом допускается, что флот США изучает возможный театр военных действий в Донбассе на случай, если Киев примет решение разрешить ситуацию в регионе силовым путём.

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В Минобороны добавили, что Черноморский флот России контролирует действия американских кораблей в акватории Чёрного моря. В ведомстве уточнили, что с 30 октября в этом районе находились эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашёл танкер John Lenthall ВМС США и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что заходящие в акваторию Чёрного моря боевые корабли стран военного блока НАТО пытаются проверить защиту Черноморского побережья и Юга России.