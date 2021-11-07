Москва, , 15:01 — REGNUM Заходящие в акваторию Черного моря боевые корабли стран военного блока НАТО пытаются проверить защиту Черноморского побережья и Юга России. Об этом заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1» сегодня, 7 ноября.

Напомним, что сейчас в акватории Черного моря находятся два корабля ВМС США — командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter.

Шойгу подчеркнул, что все подобне заходы — это явная проверка военным блока НАТО прочности российских рубежей обороны на юге.

«Ну, вы знаете, конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что Россия также проводит и будет проводить свои военные учения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после 2014 года США объявили о намерении сдерживать Россию на всех рубежах. Стратегия сдерживания, в частности, предусматривает постоянное военное присутствие блока НАТО у российских границ. Боевые корабли стран НАТО постоянно приближаются к российским территориальным водам. Также вдоль российских границ регулярно совершают полеты боевые самолеты стран НАТО. Проводятся тренивроки нанесения ядерных ударов по российской территории.