Денвер, США, 28 мая, 2021, 09:54 — ИА Регнум. «Денвер Наггетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:115.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард, записавший на свой счёт 37 очков. У «Денвера» 36 очков набрал центровой Никола Йокич.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Денвера».