Нижний Новгород, , 14:22 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 9 ноября выявили 778 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 787 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 198 366 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

За последние сутки выписаны 386 человек, всего выздоровел с начала пандемии 175 951 нижегородец.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 38 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 8071 человека. Накануне сообщалось о 39 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 14 344 человека.

По состоянию на 9 ноября в регионе проведен 4 198 400 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9129 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 401,2.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 0,99. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда немного увеличился, на 9 ноября остаются свободными 18% коек в ковид-центрах.