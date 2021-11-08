Санкт-Петербург, 8 ноября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Петербурге с 4 по 7 ноября, когда действовал режим локдауна, в дневное и ночное время были проверены больше 140 различных заведений и торговых точек. За нарушение ограничительных требований закрыты шесть баров и ночных клубов. По двум случаям начаты проверки, по итогам которых могут быть возбуждены уголовные дела.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытые магазины в период нерабочих дней в Петербурге

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В рейдах участвовали сотрудники комитета по контролю за имуществом и комитета по промышленной политике инновациям и торговле Санкт-Петербурга, представители Роспотребнадзора и Следственного комитета, а также сотрудники полиции, сообщили в Смольном 8 ноября.

В дневное время проверены 41 магазин, 29 точек общепита и девять организаций сферы услуг в Центральном, Адмиралтейском, Приморском и Красногвардейском районах. Нарушения были выявлены в семи организациях: не было QR-кода о безопасности или средств индивидуальной защиты, не соблюдался запрет на обслуживание посетителей в общепите кроме работы навынос, ряд непродовольственных магазинов продолжал работу без наличия в ассортименте 30% товаров первой необходимости.

В вечернее и ночное время были проверены 62 точки общепита в Центральном и Петроградском районах. Вопреки запрету, продолжали принимать посетителей девять баров, ресторанов и ночных клубов на улицах Думской, Рубинштейна, Некрасова, Жуковского, Инструментальной и Стремянной, на набережной Канала Грибоедова и на Литейном проспекте.

Организации-нарушители, а также 19 их посетителей будут оштрафованы. Шесть организаций общепита закрыты и опечатаны Роспотребнадзором и Следственным комитетом. По двум случаям идет проверка на предмет преступлений по статье 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

«Большинство предприятий и жителей города ответственно и с пониманием отнеслись к временным запретам и требованиям, введенными в связи с противодействием распространению COVID-19», — отметил губернатор Александр Беглов.

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Напомним, что с 8 ноября полный запрет на работу общепита и сферы досуга в Петербурге снят, но кафе и рестораны, кинотеатры и театры, объекты развлечения и досуга должны работать только до 23:00.