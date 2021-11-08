Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM В Петербурге завершился период нерабочих дней, во время которого предприятия общепита работали только навынос и на доставку, а непродовольственные магазины, объекты сферы услуг и развлечений были закрыты. С 8 ноября эти меры отменены, однако вступил в силу запрет на ночную работу всех заведений, где принимают клиентов, посетителей и зрителей.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Согласно последней по времени редакции «антиковидного» постановления правительства Санкт-Петербурга № 121, с 8 ноября только до 23 часов смогут работать организации общепита, концертные залы, кинотеатры, цирки, любые другие организации исполнительских искусств, а также аквапарки, зоопарки, океанариумы и ледовые катки.

Только до 23:00 разрешается проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия.

Для театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, а также при размещении в домах отдыха, введён режим обслуживания посетителей только по предъявлению QR-кода.

С 15 ноября предъявлять QR-код необходимо будет в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря QR-код необходимо предъявлять посетителям предприятий общепита (кроме производственных столовых, объектов на вокзалах и в аэропорту), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Численность массовых мероприятий, которые в Петербурге можно проводить без согласования, снижена с 75 до 40 человек.

Все остальные ограничения, включая масочный режим и запрет на проведение массовых уличных мероприятий, остаются в силе.

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