Сеул, 8 ноября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. 5 ноября представители правительства Южной Кореи и американской фармацевтической компании Pfizer подписали соглашение о поставке 30 млн доз вакцин от COVID-19 в 2022 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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Известно, что в общей сложности в следующем году компания Pfizer поставит в Южную Корею 60 млн доз вакцины, так как в августе текущего года представители правительства и компании подписали дополнительное соглашение о поставке 30 млн доз вакцины.

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Власти Южной Кореи планируют провести в следующем году ревакцинацию всего населения страны, поскольку, как ожидается, пандемия коронавируса будет продолжаться несмотря на достижение коллективного иммунитета.