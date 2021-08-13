Сеул, , 14:26 — REGNUM Представители правительства Южной Кореи и компании Pfizer подписали дополнительное соглашение на поставку вакцины от COVID-19 в 2022 году. Об этом сообщает AsiaToday со ссылкой на главу Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён.

Вакцина Pfizer U.S. Secretary of Defense

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По её словам, в следующем году американская компания поставит в Южную Корею 30 млн доз вакцины. Предполагается, что поставка вакцины начнётся в первом квартале следующего года.

Известно, что заключённое соглашение является частью плана правительства Южной Кореи привить в 2022 году всё население страны.

В управлении отметили, что в рамках данного соглашения Южная Корея имеет возможность дополнительно закупить порядка 30 млн доз вакцины в случае необходимости.