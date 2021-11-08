Москва, 8 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Оценивать эффективность введённых на федеральном уровне в России нерабочих дней с целью снижения заболеваемости коронавирусом можно будет через некоторое время, пока это делать рано. Об этом 8 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Пока рано делать вывод. Он будет понятен как раз где-то только через неделю — реальный вывод», — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков напомнил про заявления глав регионов, в первую очередь мэра Москвы Сергея Собянина, который сообщил о стабилизации ситуации с распространением и уровнем заболеваемости в столичном регионе.

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«Это дало основания не продлевать этот режим в Москве, — сказал Песков. — Но полный эффект можно будет как-то осознавать в более длинной перспективе».

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с 30 октября действовал режим нерабочих дней. Он был введён из-за осложнившейся ситуации с распространением коронавируса. 8 ноября «ковидные» каникулы завершились, однако в пяти регионах страны их было решено продлить. Такое решение было принято властями Курской, Томской, Челябинской, Смоленской и Новгородской областей.