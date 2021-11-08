Москва, , 08:19 — REGNUM Установленный из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России на федеральном уровне режим нерабочих дней завершился. Однако в ряде регионов «ковидные» каникулы было решено продлить и после 8 ноября.

ТЦ «Европейский». Новые ограничения в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Так, нерабочие дни сохраняются в пяти областях страны. В Курской области, где режим нерабочих дней был объявлен с 25 октября, жители не будут ходить на работу до 12 ноября. На такой же срок продлен режим нерабочих дней в Челябинской области.

До 14 ноября сохранятся нерабочие дни в Томской области и Новгородской областях. В Смоленской области нерабочие дни начались 28 октября и продлятся до 10 ноября включительно.

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Однако существенные ограничения в регионах сохраняются. Так, например, в Москве пожилые люди должны соблюдать домашний режим, а 30% штата в столичных компаниях должны работать дистанционно. Вход в музеи и театры с понедельника разрешён по QR-кодам.

Как сообщало ИА REGNUM, в России из-за роста числа заражений коронавирусом с 28 октября по 7 ноября был объявлен период нерабочих дней. В регионах с наиболее сложной ситуацией нерабочие дни глава государства Владимир Путин разрешил вводить с 23 октября. Этим правом воспользовались шесть регионов страны.

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