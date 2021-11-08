Москва, 8 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В России вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов вакцинированных от COVID-19 граждан не рассматривается, заявил 8 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

QR-код

«Нет, на этот счёт ничего не обсуждается и не обсуждалось», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассматривают ли власти возможность сокращения сроков действия QR-кодов в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее портал «Госуслуг» автоматически сократил срок действия сертификатов о вакцинации, а вместе с этим и QR-кодов с одного года до полугода. В то же время в столице коды обязательны при посещении музеев и театров, зоопарка, а также массовых мероприятий.

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