Москва, , 13:10 — REGNUM Жители Москвы продолжают жаловаться на то, что сроки действия их сертификатов о вакцинации сократились вдвое, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

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Портал «Госуслуг» автоматически сократил срок действия сертификатов о вакцинации, а вместе с этим и QR-кодов с одного года до полугода. В то же время в столице коды обязательны при посещении музеев и театров, зоопарка, а также массовых мероприятий.

Несмотря на заверения Минцифры и Минздрава, что сроки действия QR-кодов не меняются, ошибочные данные портала не обновляются. Сокращение сроков действия ковид-сертификатов Минздрав и Минцифры объяснили сбоем программного обеспечении при смене формата сертификата.

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