Саратов, 8 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки коронавирус унес жизни еще 28 пациентов. Таким образом, в регионе за время пандемии скончались 4060 человек, сообщает 8 ноября облминздрав.

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 12 мужчин и 16 женщин в возрасте от 52 до 96 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 106 422 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 92 662 человека.

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