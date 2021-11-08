Саратов, , 09:30 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 642 случая заражения коронавирусом, накануне заболели 644 жителя. Об этом 4 ноября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 110 пациентов, с признаками ОРВИ — 530 человек, у двоих — бессимптомное течение заболевания.

По состоянию на 4 ноября в регионе зарегистрировали с начала пандемии 106 422 случая заражения. Выздоровели всего 92 662 человека, из них за сутки — 459 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 332 случая, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 236 человек, до 20 лет — 98 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на приобретение оборудования для организации работы ПЦР-лабораторий дополнительно направят более 19,5 млн рублей. На поставку и приобретение экспресс-тестов для выявления антигена SARS-CoV-2 выделили 10 млн рублей.

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