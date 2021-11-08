Москва, , 11:35 — REGNUM Глава Минприроды РФ Александр Козлов заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марину Евсееву.

Александр Козлов Дарья Драй © ИА REGNUM

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«У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет. Министр находится дома, работает в дистанционном формате. В запланированных очных мероприятиях будут принимать участия заместители министра», — сказала Евсеева.

По её словам, в климатическом саммите в Глазго вместо Козлова примет участие Сергей Аноприенко.