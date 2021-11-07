Москва, 8 ноября, 2021, 01:00 — ИА Регнум. Жители России смогут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19 или о перенесенной болезни с 8 ноября в соответствии с приказом Минздрава РФ. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

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"Утвердить форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — говорится в нём.

Документ в электронном виде будет доступен на портале госуслуг не позднее, чем через три дня после получения прививки. При необходимости его можно будет оформить в бумажном виде, для этого потребуется самостоятельно обратиться в МФЦ.

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Полученные ранее сертификаты (до вступления приказа в силу) должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.