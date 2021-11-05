Москва, , 13:50 — REGNUM В России практически все регионы ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Об этом 5 ноября заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Татьяна Голикова Government.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Важно проверять на местах подлинность QR-кодов, подчеркнула Голикова, «будь то справка о перенесённой болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР».

«Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», — считает вице-премьер.

Также Татьяна Голикова отметила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложнилась в 10 субъектах Российской Федерации — в Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской, Магаданской областях, в Красноярском крае Татарии, Туве и Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в нескольких регионах России решается вопрос о продлении нерабочих дней с 8 ноября 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде предложили продлить общероссийский локдаун до 14 ноября