Москва, 7 ноября, 2021, 04:23 — ИА Регнум. Существует вероятность получения отрицательного теста на COVID-19 при наличии всех симптомов заболевания у пациента, сообщила 7 ноября заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

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По её словам, это происходит во время тестирования на четвертый—пятый день болезни, когда вероятность обнаружения коронавируса в носоглотке снижается, но респираторные симптомы выражены полностью.

«После четвертого—пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», — цитирует РИА Новости эксперта.

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Ранее Наталья Пшеничная сообщала, что без лабораторного тестирования поставить точный диагноз о заболевании человека коронавирусной инфекцией невозможно.