В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней. В нём говорится, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни устанавливаются с сохранением за работниками заработной платы. Также уточняется, что решение принято «в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации».

При этом руководители регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, вправе продлить их после 7 ноября 2021 года.

О том, какие регионы уже объявили или только планируют продлевать эпидканикулы — читайте в трансляции ИА REGNUM.