Организации Подмосковья смогут требовать у посетителей QR-код
С 8 ноября организации на территории Подмосковья вправе запускать к себе в помещения лишь привитых граждан. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код», — написал глава Подмосковья в своем телеграм-канале.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.
Опрос «Незыгаря»: 82% высказались против продления ковидных каникул.
Курская область продлила нерабочие дни до 12 ноября
Власти Курской области приняли решение о продлении режима нерабочих дней до 12 ноября включительно, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в эфире телеканала «Россия 24».
Посещать массовые мероприятия в Подмосковье можно будет по QR-коду
С 8 ноября на территории Подмосковья посещать массовые мероприятия можно будет только при наличии QR-кода и маски. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
При отсутствии у части зрителей специального QR-кода действует ряд ограничения для проведения спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий.
А вы за или против продления нерабочих дней?
В Подмосковье ограничат льготный проезд на транспорте
С 8 ноября на территории Подмосковья приостанавливается возможность бесплатного проезда на общественном транспорте для лиц старше 60 лет. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, подобные меры будут действовать до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области.
В Тамбовской области не планируют продлевать нерабочие дни
В Тамбовской области не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом сообщили 3 ноября в пресс-службе областной администрации.
Есть информация, что врио губернатора Владимирской области также допускает продление нерабочих дней.
Четыре региона России решили продлить период нерабочих дней
В России уже четыре региона приняли решение о продлении нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Так, первой в этом списке оказалась Новгородская область.
В Ивановской области система QR-кодов сохранится после нерабочих дней
Система QR-кодов на территории Ивановской области продолжит действовать после завершения период нерабочих дней — до особого распоряжения. Об этом сообщили 3 ноября в пресс-службе правительства Ивановской области.
Довольно сложная ситуация в Свердловской области. Значит, и там с большой долей вероятности можно ожидать продления эпидканикул.
По информации Telegram-каналов, Смольный планирует продлить режим нерабочих дней в Петербурге с 8 ноября.
В Челябинской области продлили режим нерабочих дней
Собянин объявил о возобновлении рабочих дней в Москве с 8 ноября
Липецкая область не будет продлевать нерабочие дни
На данный момент официально о продлении нерабочих дней заявили губернаторы Новгородской, Курской, Челябинской и Томской областей.
Вслед за ним глава Подмосковья Андрей Воробьев также заявил, что нерабочие дни в Подмосковье не продлевают. С 8 ноября в Московской области возобновят работу кафе, рестораны, развлекательные центры, сфера услуг.
Москва не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября — объявил мэр Сергей Собянин.
В Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни
Стабилизация ситуации с пандемией коронавируса позволяет не продлевать нерабочие дни на территории Подмосковья после 8 ноября. Об этом 3 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Ситуация с COVID-19 в Подмосковье постепенно стабилизируется — спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», — сказал Воробьев.