Рязань, , 20:16 — REGNUM В Российской Федерации после введения стимулирующих мер темпы вакцинации от COVID-19 выросли примерно в 4−5 раз. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 6 ноября глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

Михаил Мурашко Council.gov.ru

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«Те меры, которые были приняты, в том числе по подталкиванию населения к вакцинации, они тоже сработали, — сказал Мурашко. — Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в 4−5 раз».

По его словам, темпы вакцинации в стране «очень хорошие».

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ выявлено 41 335 новых случаев заражения коронавирусом.