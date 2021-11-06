Москва, 6 ноября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Потери мировой экономики от пандемии коронавируса составляют от $4 трлн до $10 трлн, заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

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По его словам, значительная часть этих потерь придётся именно на бюджеты регионов и муниципалитетов.

«Однако ущерб от пандемии не исчерпывается только финансовыми потерями. Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям», — сказал он в видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС.

Кудрин добавил, что на сегодняшний день задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях заключается в выработке механизмов, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что нефтегазовые доходы бюджета России в ближайшие годы будут сильно колебаться.

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