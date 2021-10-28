Москва, , 11:21 — REGNUM Нефтегазовые доходы бюджета России в ближайшие годы будут сильно колебаться. Об этом 28 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

Алексей Кудрин Duma.gov.ru

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«Ненефтегазовые доходы ведут себя стабильно, где-то около 11,5% ВВП будет постоянно, а вот нефтегазовые доходы как раз покажут снова большие, скажем, качели. Они вырастут, по прогнозу, на 0,4% ВВП в следующем году, но к 2024 году упадут на 1,5% по сравнению с 2022 году», — заявил Кудрин.

«Это 2 трлн 272 млрд — то есть вот такие качели от года к году, достигающие величин 2−2,5 трлн, мы должны постоянно держать в уме, когда обсуждаем и накопление Фонда национального благосостояния», — указал он.