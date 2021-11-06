Москва, 6 ноября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Желание показать жесткость стало не последней причиной для введения QR-кодов для пассажиров общественного транспорта в Татарии, считает экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

«Думаю, желание показать свою максимальную жёсткость, исполнительность и эффективность — стало не последней причиной запрета общественного транспорта для непривитых, который Татарстан вводит первым», — отметил Лысаков в телеграм-канале.

Он также напомнил, что Татария направила в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об организации публичной власти в регионах, выступив категорически против положения, запрещающего использовать слово «президент» в наименовании поста главы региона России.

Лысаков допустил, что глава Татарии Рустам Минниханов «рассчитывает и на исключение, вступающее в противоречие с концепцией законопроекта Клишаса-Крашенинникова, посягнувшего на его президентство».

Читайте также:Госсовет Татарии отказался ликвидировать должность президента республики

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Татарии принято решение ввести QR-коды на проезд в общественном транспорте для граждан старше 60 лет. При этом через две недели в Татарии планируется ввести систему QR-кодов для граждан старше 18 лет.