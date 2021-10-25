Казань, , 13:51 — REGNUM Госсовет Татарии не поддержал проект федерального закона об общих принципах публичной власти в представленной редакции. Соответствующее решение единогласно приняли 82 парламентария республики 25 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

В Госсовете Татарии Gossov.tatarstan.ru

Данное постановление в ближайшее время будет направлено в Государственную думу РФ. Депутаты Госсовета могут вернуться к данному вопросу после принятия Госдумой федерального законопроекта в первом чтении, обозначив свою позицию поправками. По мнению депутатов Госсовета Татарии, законопроект противоречит нормам Конституции РФ.

По словам председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина («Единая Россия»), в Госсовете была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя парламента, главой фракции единороссов Юрием Камалтыновым, которая собиралась неоднократно для обсуждения данного проекта федерального закона.

«В законопроекте находят свое развитие конституционные основы единства публичной власти, совершенствуется механизм взаимодействия органов публичной власти в субъектах, последовательно излагаются нормы, касающиеся полномочий регионов по предметам совместного ведения. Вместе с тем, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя Российской Федерации как демократического федеративного правового государства», — пояснил Хабибуллин.

По мнению депутатов, в предполагаемой редакции законопроект отходит от установления общих принципов правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов РФ, детально регламентируя вопросы формирования системы региональных органов государственной власти.

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«Это нарушает принципы федеративного государства, заложенные в Конституции Российской Федерации. Авторами законопроекта предлагается унифицировать наименования должности высшего должностного лица, органов государственной власти субъектов, установить единственно возможные сроки полномочий региональных парламентов и высшего должностного лица», — подчеркнул Хабибуллин.

Депутаты Госсовета Татарии считают, что законопроект в предлагаемой редакции фактически лишает регионы права участия в законодательном процессе. Реализация разработанного проекта федерального закона, как считает Хабиббуллин, приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса.

«Не поддерживать проект федерального закона № 1 256 381−7 «Об общих принципах публичной власти в субъектах Российской Федерации» в представленной редакции. Направить настоящее постановление в Государственную думу ФС РФ, а также депутатам Государственной думы ФС РФ, избранных от республики Татарстан для участия в дальнейшей работе над законопроектом с учетом позиции республики», — говорится в принятом постановлении.

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин («Единая Россия») не исключил, что депутаты в дальнейшем вернутся к обсуждению законопроекта.

ИА REGNUM напоминает, 27 сентября стало известно о внесении в Госдуму законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». В числе прочего законопроект за авторством депутата Госдумы Павла Крашенинникова(«Единая Россия») и члена Совфеда Андрея Клишаса предполагает закрепление наименования «глава» для руководителя должности любого региона страны. Должность может иметь дополнительное наименование, но при этом вводится специальный запрет на слово «президент» в отношении главы региона.

Напомним, Татария остается единственным регионом страны, где главу республики называют «президентом».

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Причем федеральный закон, который запрещал региональных лидеров именовать «президентами» был принят еще в 2010 году. Тогда от этого названия отказался глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив, что «в России только один государственный деятель имеет право называться президентом» и пора прекращать «парад региональных президентов». До 1 января 2015 года «президентов» должны были «лишиться» все субъекты федерации. Затем этот срок продлили до начала 2016 года, хотя к этому времени в стране должность сохранилась лишь в Татарии.

В июле 2017 года Госсовет Татарии обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить наименование «президент» для главы республики. Примерно в то же время должен был быть продлен договор о разграничении полномочий, которые заключили власти России и Татарии в 1994 году. Опираясь на данный договор в Татарии и заявляли в том числе о необходимости сохранить должность «президента». О продлении действия данного документа не сообщалось.

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Унификация наименования всех руководителей региона статусом «глава субъекта федерации» вписывается в общую логику централизации. Вполне возможно, у Татарии на этот раз не получится отстоять наименование «президент республики», а Рустаму Минниханову придется стать главой Татарстана, считает политолог Дмитрий Михайличенко.

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