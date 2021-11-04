Москва, 4 ноября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Накануне Дня народного единства глава ЦРУ Уильям Бернс оказался в Москве с прямой санкции президента США Джо Байдена, что говорит о желании Вашингтона всерьез задуматься о новом периоде отношений с Россией, отметил член Совфеда Андрей Климов.

Council.gov.ru Андрей Климов

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«Значит ли это отход от политики сдерживания РФ? Нет! Такая политика избрана Вашингтоном давненько, сознательно, на основе консенсуса основных правящих кланов и закреплена американскими законами. Значит ли это, что Дядя Сэм прекратит попытки вмешиваться в дела России? Не думаю. Но стиль и методы такого рода сдерживания и вмешательства могут зримо измениться», — рассуждает российский сенатор в телеграм-канале.

Кроме того, по его мнению, умные американцы понимают, что многие глобальные вызовы современности без Москвы не одолеть.

«Не удивлюсь изменению характера взаимодействия наших государств в недалеком будущем. Оно может отчасти напоминать период начала 1970-х после того, как США потерпели порождение во Вьетнаме (не без очень серьезной поддержки Ханоя Москвой). Тогда это называли «мирное сосуществование», и именно оно привело к заключению в 1975 Хельсинского соглашения по миру и безопасности Европы (давшего жизнь ОБСЕ). К слову, американцы только-только бесславно покинули Афганистан», — напомнил Климов.

При этом, рассуждает парламентарий, в ЕС еще не осознали того, что сообразили в Вашингтоне.

«Там пока правит бал антироссийская история. Но и в странах Европы все громче голоса тех, кто осознает — с Россией шутить не стоит, наши национальные интересы следует учитывать, а лучше иметь с РФ взаимовыгодное равноправной партнерство. Но для того, чтобы позитивные тенденции в международных отношениях закрепить, расширить и усилить, нам, помимо прочего, безусловно необходимо сохранять народное единство и согласие», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, чтобы обсудить отношения России и США, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

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