Москва, 3 ноября 2021, 12:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин расскажет американскому коллеге Джо Байдену о действиях Москвы по климату во время их очередного общения, понимание о целесообразности которого достигнуто. Об этом 3 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что если у президента России Владимира Путина состоятся какие-то контакты с находящимся в Москве главой ЦРУ США Уильямом Бернсом, то Кремль об этом сообщит.
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