Москва, , 12:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин расскажет американскому коллеге Джо Байдену о действиях Москвы по климату во время их очередного общения, понимание о целесообразности которого достигнуто. Об этом 3 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Убежден, что когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что если у президента России Владимира Путина состоятся какие-то контакты с находящимся в Москве главой ЦРУ США Уильямом Бернсом, то Кремль об этом сообщит.

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