Москва, 4 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. После введения геномной экспертизы для мигрантов ее следует распространить на всех граждан РФ, считает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Это мощный первый шаг, который даст возможность поэтапно внедрять такую экспертизу. Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше — будет видно. Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете — для всех», — сказал Выборный «Интерфаксу».

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Накануне председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения по вопросу геномной регистрации трудовых мигрантов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, который расширяет круг людей, обязанных передать силовикам свои биометрические данные, содержащие ДНК. Если он найдет поддержку, с 2023 году геномной регистрации будут подлежать осужденные и приговоренные к лишению свободы, помещенные под административный арест, а также обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений.

В ходе дискуссии замглавы МВД Игорь Зубов заверил, что закон «не является» первым шагом к тотальному генетическому контролю за гражданами РФ.

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Сейчас обязаны проходить геномную регистрацию осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за любые преступления против половой неприкосновенности. В базу попадают также генетические данные неустановленных лиц и неопознанных тел, изъятые в ходе следствия.