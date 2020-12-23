Москва, , 15:09 — REGNUM База данных геномной информации граждан РФ не попадет в руки американских спецслужб. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, в этом заверил депутатов Госдумы замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

«Это абсурд насчет того, что американцы собирают куда-то там, что-то тащат. Они собирают, но не через эту базу данных. Это просто технически, идеологически и как угодно — невозможно использовать», — заявил Зубов.

Кроме того, отвечая на вопрос депутата Госдумы Веры Ганзя (КПРФ), замглавы МВД также заверил, что закон «не является» первым шагом к тотальному генетическому контролю за гражданами РФ.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о геномной регистрации. Принятие закона позволит расширить базу в пять раз, то есть до более 5 млн объектов.

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