Москва, , 14:24 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о геномной регистрации, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Принятие закона позволит расширить базу в пять раз, то есть до более 5 млн объектов, сообщил замглавы МВД Игорь Зубов в Госдуме.

Правительственная инициатива расширяет перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Под нее подпадают лица, осужденные и отбывающие наказание за совершение преступлений в виде лишения свободы, а также лица, подозреваемые в совершении преступлений, обвиняемые в совершении преступлений, а также подвергнутые административному аресту.

Таким образом, генетические данные будут собираться и у нарушителей Правил дорожного движения (ПДД). Например, арест на 15 суток предусмотрен за вождение без прав, вождение в пьяном виде, оставление места ДТП, неуплата штрафов за нарушения ПДД.

Экспертные подразделения Следственного комитета России наделяются полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации.

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