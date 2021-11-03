Женева, Швейцария, 3 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Индийская вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin может применяться для экстренного использования. Это одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Вакцина

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»ВОЗ дала разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях разработанной Bharat Biotech Covaxin», — сообщается на странице компании Bharat Biotech в Twitter.

Организация рекомендует применение двух доз препарата Covaxin с интервалом в четыре недели для лиц старше 18 лет.

«ВОЗ опубликовала постановление об экстренном применении препарата Covaxin, который пополнил растущий список вакцин, одобренных ВОЗ для профилактики COVID-19», — отмечено в сообщении ВОЗ.

https://twitter.com/WHO/status/1455869992965181440

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения внесла в список рекомендуемых для экстренного использования вакцину от COVID-19, созданную китайской компанией Sinopharm, а также препарат, созданный американской фармкомпанией Moderna.