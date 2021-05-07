Женева, Швейцария, , 19:49 — REGNUM Вакцину от COVID-19, созданную китайской компанией Sinopharm, внесла в список рекомендуемых для экстренного использования Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил 7 мая гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

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»ВОЗ включила в список рекомендованных для экстренного применения от COVID-19 препаратов … вакцину Sinopharm», — отметил представитель организации.

По его словам, всего сертификацию со стороны ВОЗ на данный момент прошли шесть вакцин.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 154 815 600 человек.