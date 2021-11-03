Нижний Новгород, , 13:27 — REGNUM За минувшие сутки 36 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Больница УФССП по ЯО

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия готовится отмечать День народного единства — трансляция»

Накануне сообщалось о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7836 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 ноября в регионе выявили 807 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 789 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 193 625 случаев. Активными носителями вируса в области в настоящее время являются 12 759 человека.

Читайте также: В Нижегородской области вновь выявили больше 800 носителей коронавируса