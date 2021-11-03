Нижний Новгород, , 13:26 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 3 ноября выявили 807 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 789 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 193 625 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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За последние сутки выписаны 755 человек, всего выздоровели с начала пандемии 173 030 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 36 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 7836 человек. Накануне сообщалось о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 12 759 человек.

По состоянию на 3 ноября в регионе проведено 4 126 206 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошел 9601 нижегородец. Охват населения тестированием увеличился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 501,0.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,00. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 3 ноября остаются свободными 20% коек в ковид-центрах.