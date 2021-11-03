Москва, 3 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Биологический маркер — наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволит убедиться в том, что человек действительно прошёл вакцинацию от COVID-19 — не может считаться на 100% точным. Такое мнение высказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, говоря о тесте для проверки сведений о вакцинации, разработанном в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Он пояснил, что векторная вакцина — двухсоставная, а аденовирусные белки (в данном случае Ad26) клетка очень быстро «переваривает». При этом период её полураспада в организме составляет 6−12 часов.

«То, что несёт в себе аденовирус, а именно часть, которая экспрессируется как S-белок коронавируса, начнёт присутствовать в клетке, начиная с трёх часов, достигнет пика через 48 часов и будет экспрессироваться ещё несколько недель. Поэтому к S-белку и нарабатывается иммунитет, формируются антитела IgG», — добавил в беседе с «Известиями» эксперт.

По его словам, если у человека не было предсуществующих антител к аденовирусу 26-му, то в связи с вакцинацией качественных антител у него может и не появиться из-за короткого времени присутствия в организме.

Волков считает, что более точный результат теста можно получить, если сравнивать образец крови человека, сданный до вакцинации, с пробой, взятой на месте же после прививки.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины при Казанском федеральном университете Альберт Ризванов также считает, что предложенный анализ не может дать безошибочного ответа, купил человек поддельный сертификат или прошел вакцинацию на самом деле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что выявить, на самом ли деле пациент привился от COVID-19 или предъявляет поддельный сертификат о вакцинации, можно во время проведения теста на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26.

Читайте также: Гинцбург заявил о массовой покупке сертификатов вакцинации от COVID-19

По его словам, аденовирус входит в состав вакцины «Спутник V», служит средством доставки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2 и встречается в естественных условиях крайне редко. Таким образом, подтверждением вакцинации может стать появление специфических антител к оболочке Ad26.