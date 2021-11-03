Вашингтон, 3 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден на полях COP26 в Глазго попрекнул президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «неявкой» на мероприятия по климату, пишет The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

«Его (Путина) тундра горит. Буквально, тундра горит. У него серьезные проблемы с климатом. И он ни слова не говорит о намерении что-либо изменить», — сказал Байден.

По его словам, для Китая также было большой ошибкой не появиться на конференции, поскольку Пекин «потерял возможность повлиять на людей по всему миру и на людей здесь, на саммите».

«Это просто гигантская проблема, и они ушли. Как вы это делаете, а потом утверждаете, что у вас есть какие-то претензии на лидерство», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединённых Штатов Джозеф Байден остался недоволен позицией России и Китая по климату на саммите G20, который прошёл в Риме. Глава Белого дома не увидел у этих двух стран достаточной решимости бороться против изменения климата.

Следите за развитием событий в трансляции: «Климатическое фиаско: спасёт ли COP26 в Глазго провал G20 в Риме?»

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