Байден упрекнул Путина и Си Цзиньпина за «неявку» на саммит по климату
Вашингтон, 3 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден на полях COP26 в Глазго попрекнул президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «неявкой» на мероприятия по климату, пишет The New York Times.
По его словам, для Китая также было большой ошибкой не появиться на конференции, поскольку Пекин «потерял возможность повлиять на людей по всему миру и на людей здесь, на саммите».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединённых Штатов Джозеф Байден остался недоволен позицией России и Китая по климату на саммите G20, который прошёл в Риме. Глава Белого дома не увидел у этих двух стран достаточной решимости бороться против изменения климата.
Следите за развитием событий в трансляции: «Климатическое фиаско: спасёт ли COP26 в Глазго провал G20 в Риме?»
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