Рим, 1 ноября 2021, 08:33 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден остался недоволен позицией России и Китая по климату на саммите G20, который прошёл в Риме. Глава Белого дома не увидел у этих двух стран достаточной решимости бороться против изменения климата, сообщает The Hill.
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По его мнению, «Россия и Китай по сути оказались не на высоте в том, что касается обязательств по климату».
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Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, президент России Владимир Путин выступил на саммите «Группы двадцатки» в режиме видеоконференции. Он заявил, Россия принимает активное участие в программах по сохранению климата и выполняет все международные обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению.
Глава Российского государства подчеркнул, что глобальное потепление создаёт большие угрозы для мирового сообщества и для России в частности. Он указал, что вопросы борьбы с изменением климата имеют исключительно важное значение и касаются всех и каждого.