30 Октября
11:29
G20 начинается: представляющий Россию министр финансов Антон Силуанов приехал на форум в Риме.
Цитата канала «Пул №3».
Нерабочая неделя началась у граждан России, а президент Владимир Путин 30−31 октября принимает участие в проходящем под итальянским председательством саммите «Группы двадцати».
Как сообщает пресс-служба Кремля, в формате видеоконференции глава государства и другие участники G20 намерены обменяться мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития.
Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации.
Помимо прочего, будут обсуждать проблематику борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике. Все решения будут зафиксированы в в итоговой декларации.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
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