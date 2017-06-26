Нерабочая неделя началась у граждан России, а президент Владимир Путин 30−31 октября принимает участие в проходящем под итальянским председательством саммите «Группы двадцати».

Как сообщает пресс-служба Кремля, в формате видеоконференции глава государства и другие участники G20 намерены обменяться мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития.

Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации.

Помимо прочего, будут обсуждать проблематику борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике. Все решения будут зафиксированы в в итоговой декларации.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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