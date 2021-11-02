Джакарта, 2 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило, что полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 74 805 667 человек, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Количество людей, которым была введена первая доза вакцины от коронавируса, составило 120 887 847 человек.

Власти Индонезии намерены привить от коронавируса 208 265 720 человек.

Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 1,8 млн медиков, 22,9 млн госслужащих, 2,2 млн учителей, 5,3 млн пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 612 случаев заражения коронавирусом.

Подробнее в материале:В Индонезии за сутки выявили 612 носителей коронавируса