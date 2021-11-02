Джакарта, , 13:40 — REGNUM По данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 612 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 2 ноября 2021 года в Индонезии подтвердили 4 245 373 носителя SARS-CoV-2.

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии от COVID-19 умерли 34 человека. Всего эпидемия унесла жизни 143 457 жителей Индонезии.

Кроме того, коронавирусом в Индонезии переболели 4 090 287 человек. За сутки побороть коронавирус смогли 868 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии пройдет карантин в президентском дворце в Богоре.

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