Санкт-Петербург, 2 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Петербурге две недели подряд наблюдается рост интереса горожан к вакцинации от коронавирусной инфекции. Доля вакцинированных взрослых петербуржцев превысила 50%, но почти половина горожан не вакцинировались ни разу. Об этом 2 ноября сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM. В планах у Смольного — привить еще 46,9% взрослых горожан.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По словам Лисовца, число жителей, которые вакцинировались за предпоследнюю неделю октября, составило 18−20 тыс. При этом, как отметил чиновник, на фоне введённого локдауна с 30 октября по 7 ноября, ожидалось, что петербуржцы будут еще более активны в вопросе вакцинации. Однако в воскресенье, 31 октября, прошли вакцинацию первой дозой менее 8 тыс. человек.

«Грех жаловаться, в последние две недели мы видим рост интереса жителей к вакцинации. В том числе допускаю, что информация о введении QR-кодов подстегнула этот интерес, — пояснил чиновник. — К введению QR-кодов я отношусь положительно. Они сохранят жизни горожан, которые не вакцинированы, они не дадут возможность людям, у которых нет иммунитета, контактировать с потенциальными носителями и подвергать риску свое здоровье».

Дмитрий Лисовец уточнил, что тревоги о недостатке вакцины в городе беспочвенны. Хотя на прошлой неделе закончился «Спутник Лайт», но 1 ноября в Северную столицу поступила новая партия этой вакцины из 100 тыс. доз. Привиться этим препаратом смогут люди, которые перенесли коронавирус не ранее, чем в последние полгода, и те, кому подошло время для ревакцинации. В настоящий момент в Петербурге имеется 692 тыс. доз нескольких видов вакцин, которых хватит как минимум до Нового года.

Глава комздрава Петербурга отметил, что на данный момент в городе привилось вакцинами: «Спутник V» — 1 млн 471 тыс. человек, «КовиВак» — 36,7 тыс. человек, «ЭпиВакКорона» — 27 тыс. человек, «Спутник Лайт» — 371 тыс. человек.

«Вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса прошли 53,9% от числа взрослых жителей города. Еще 46,9% (взрослых) петербуржцев не вакцинированы», — подытожил Дмитрий Лисовец.