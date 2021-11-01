Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM На фармацевтическую базу Петербурга доставлена новая крупная партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 100 тысяч доз, сообщили 1 ноября в Смольном.

Вакцина «Спутник Лайт» Пресс-служба администрации Ленобласти

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Эта однокомпонентная вакцина в последние недели была в дефиците из-за того, что уже после первой и единственной инъекции пациент получает QR-код о вакцинации. На нехватку «Спутника Лайт» жаловались петербуржцы на странице губернатора в соцсети.

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Как подчеркивают власти Петербурга, согласно рекомендации Минздрава, препарат «Спутник Лайт» рекомендовано использовать для вакцинации пациентов, перенесших COVID-19 (через 6 месяцев), или для ревакцинации привитых более 6 месяцев назад любой вакциной для профилактики COVID-19.

По данным Смольного, в Петербурге полностью привиты 1 млн 901 тыс. 917 человек.

«Необходимо наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее выработать коллективный иммунитет. Но не менее важно, чтобы те, кто привился ранее, прошли ревакцинацию, чтобы повысить уровень защиты от ковида. Также тем, кто переболел, тоже необходимо привиться. Сегодня в городе создано множество возможностей для этого. Прививочные пункты есть не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах, куда можно прийти без предварительной записи», — отметил губернатор Александр Беглов.

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