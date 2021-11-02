Москва, 2 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России по-прежнему остается тревожной. Печальные антирекорды обновляются, поэтому сегодня высокая ответственность в нивелировании ситуации лежит на региональных властях и гражданах, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

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«Радует, что поток проходящих вакцинацию российских граждан возрос почти в четыре раза. На мой взгляд, государство могло бы еще действеннее вовлечь население в вакцинацию, разъяснив простым языком почему это необходимо сделать.

По сути, если не принято решение об обязательной вакцинации населения, не поздно и сегодня разработать стратегию продвижения информационного контента в рамках достижения роста ответственности широкой аудитории, механики вовлечения в процесс вакцинации.

Для реализации этой благой цели своим примером могли бы оказать поддержку и влиятельные политики, деятели культуры и спорта, публичные успешные бизнесмены.

Текущая неделя должна принести надежду, что ситуация под контролем. Остается, к сожалению, вероятность продления нерабочих дней во многих регионах России.

Скорее всего, к третьей декаде ноября можно будет давать более оптимистичные прогнозы. Конечно, сохранение жизни людей сегодня является наиболее приоритетной задачей и вместе с этим очень бы хотелось, чтобы Россия на расплескала драйв ощутимого экономического роста», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с COVID-19 в России может выйти на стадию плато через две недели, если жители будут соблюдать карантинные ограничения, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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