Москва, 2 ноября 2021, 09:23 — REGNUM Ситуация с COVID-19 в России может выйти на стадию плато через две недели, если жители будут соблюдать карантинные ограничения, сказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
В свою очередь завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов отметил, что ограничения в регионах начнут давать первые плоды через пять-семь дней, поскольку именно такова продолжительность инкубационного периода у коронавируса.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе заседания министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что режим нерабочих дней и ограничительные меры помогли улучшить ситуацию с распространением коронавируса в России.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости COVID-19 продолжается в 78 российских регионах.
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