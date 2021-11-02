Сеул, 2 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 82 747 человек. Об этом 2 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 2 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 41 224 561 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 80,3%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 118 436 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 38 804 722 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1589 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 367 974.

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