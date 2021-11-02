Сеул, , 04:17 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1589 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Лаборатория в Южной Корее Busan.go.kr

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По его данным, 1589 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что впервые за четыре дня подряд в Южной Корее выявляют менее 2000 инфицированных за сутки. При этом не исключается, что снижение заболеваемости связано с уменьшением количества проводимых тестов на выявление COVID-19 в течение выходных дней.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 367 974. Также за минувшие сутки в стране умерли 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончались 2874 человека.