Берлин, 2 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

Pjotr Mahhonin Газопровод «Северный поток — 2»

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Издание отмечает, что в Германии в ходе политических дебатов по поводу цен на энергоносители, несмотря на сопротивление США и некоторых европейских государств, всё чаще звучат требования ускорить работу газопровода.

«Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер оказывает давление на партнёров по коалиции и буквально требует принять меры по снижению цен на энергоносители. Среди мер он называет и ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», — говорится в статье.

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Также отмечается, что эту позицию поддерживают и в других странах. Глава правления австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн считает, что газопровод может помочь преодолеть возможный дефицит сырья зимой.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в министерстве экономики ФРГ заявили, что немецкий регулятор продолжит проверку правовых условий для сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2».